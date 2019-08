Bandera vermella a les platges i riu de Santa Eulària com a mesura preventiva després de l'encallament d'una embarcació

Publicado 1/8/2019 12:50:19 CET

EIVISSA, 1 Ag. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Santa Eulària (Eivissa) ha decretat el tancament de les platges urbanes i del riu després que una embarcació encallada a la zona del port s'hagi trencat pel fort vent.

Segons ha informat el Consistori, aquesta mesura s'ha adoptat per minimitzar els riscos per a les persones davant la possible arribada de restes de l'embarcació o restes d'abocaments d'elements potencialment contaminants.

En aquests moments, la preocupació de l'Ajuntament és evitar que aquests abocaments i restes afectin de manera significativa al medi ambient.

Aquest dijous està previst desplegar un operatiu especial de neteja per retirar al més aviat possible qualsevol residu que pugui arribar a la platja.

Així mateix, han destacat la seva preocupació per com pot afectar aquesta incidència a la imatge del municipi i als concessionaris de les platges.

L'Ajuntament ha mostrat la seva confiança en què les administracions competents actuïn "contundentment" perquè el responsable de la situació assumeixi la seva responsabilitat i rebi les sancions oportunes.