Ben Amics presenta al Consell una instància per denunciar "aversió al col·lectiu LGTBI" de certes entitats

Publicado 30/4/2019 17:14:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'associació en defensa del col·lectiu LGTBI Ben Amics ha presentat en el registre general de Consell de Mallorca una instància de denúncia per "aversió al col·lectiu LGTBI" per un acte de presentació d'un llibre promogut per les entitats 'Valores en Balears' i 'Hazte Oír'.

Segons ha informat Ben Amics en un comunicat, el passat 12 de novembre, a l'Auditorium es va presentar l'obra 'El llibre negre de la nova esquerra. Ideologia de gènere o subversió cultural' dels autors Agustín Laje i Nicolás Márquez.

Ben Amics sol·licita la instrucció i resolució d'un expedient sancionador contra els promotors de l'esdeveniment per infracció greu tipificada en el règim d'infraccions i sancions de la llei LGTBI autonòmica.

En concret, es tracta de l'article 36.4.i en el qual es penalitza "realitzar actes que impliquin aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de persones per causa d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere".

Als autors del llibre, Ben Amics insta la denúncia per una infracció lleu a raó de els seus discursos plagats d'expressions vexatòries i menyspreu públic a les persones LGTBI.

D'altra banda l'entitat denuncia per una infracció molt greu (article 36.5.b) a 'Valores en Balears' i 'Hazte Oír' per la convocatòria de l'acte, i a l'Auditorium pel suport explícit, atès que la llei LGTBI obliga l'empresa a expulsar de les seves instal·lacions les persones que utilitzin la violència verbal cap a altres persones per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere.

Així mateix, Ben Amics considera a Rafael Ferragut Bonafé, titular de l'Auditorium, col·laborador necessari per a la realització de l'acte, ja que, l'empresari no va exercir la seva responsabilitat relativa al dret d'admissió.