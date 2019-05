Bestard (Vox) censura que el PSIB de Marratxí "utilitza la web de l'Ajuntament per fer propaganda de la seva victòria"

Publicado 28/5/2019 10:44:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

El conseller electe del Consell de Mallorca per Vox Balears, Pedro Bestard, ha censurat públicament que el PSIB de Marratxí "hagi utilitzat" la web de l'Ajuntament per "fer propaganda de la seva victòria" a les passades eleccions del 26M.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Bestard ha dit que els socialistes "no tenen cap objecció a utilitzar la web de l'Ajuntament per publicitar el seu pacte" i utilitzen "diners dels ciutadans per a la seva publicitat i benefici".

Segons Vox, en obrir la pàgina web de l'Ajuntament de Marratxí apareix un gràfic amb els resultats municipals de les eleccions del 26M amb el titular "El PSIB ha aconseguit una clara victòria en els comicis municipals celebrats ahir en el municipi".

Bestard ha manifestat que es tracta d'un "pamflet polític" i censura l'ús de mitjans públics per a les seves "operacions de bombo i platet".