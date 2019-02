La Biblioteca Can Sales convoca la XIV edició del concurs de Cartes d'Amor

Publicado 6/2/2019 14:43:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Can Sales ha convocat la XIV edició del concurs de Cartes d'Amor, en el qual poden participar totes les persones majors de 14 anys fins al 23 de febrer de 2019, dia en què finalitza el termini de presentació de missives.

En un comunicat difós aquest dimecres, la conselleria de Cultura, Participació i Esports ha detallat que el concurs és "el que té més èxit" de Can Sales i que en l'edició anterior es van rebre un total de 76 cartes. En aquest sentit, la cartera dirigida per Fanny Tur ha recordat que el concurs es va iniciar l'any 2006 i que, des de llavors, el concurs ha tingut lloc cada mes de febrer-març per premiar "aquelles cartes d'amor i desamor" en motiu del 14 de febrer, dia dels enamorats.

Així, en el concurs poden participar totes les persones majors de 14 anys en alguna de les dues categories establertes: juvenil (de 14 fins als 17 anys) i adults (a partir de 18 anys). A més, les cartes han de tenir una longitud de mínima d'un foli i màxima de tres amb doble espai i s'han d'escriure a ordinador.

Així mateix, totes les propostes s'han de presentar en la Biblioteca Pública de Ca Salis (Plaza Puerta de Santa Catalina, 24. Palma) a la bústia que està habilitat per a l'esdeveniment.

Finalment, Cultura ha avançat que la decisió del jurat es farà pública el dissabte 16 de març a la sala d'actes de la biblioteca a les 12.00 hores.