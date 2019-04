El BOE i el BOIB publiquen la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions pel 26 de maig

Publicado 2/4/2019 13:35:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de Balears i el Butlletí Oficial de l'Estat han publicat aquest dimarts conjuntament el Decret 2/2019, d'1 d'abril, de la presidenta de Balears, de dissolució del Parlament i de convocatòria d'eleccions.

Segons ha informat la Càmera balear en un comunicat, en aquest decret dissol el Parlament escollit el 24 de maig de 2015 i es convoquen eleccions a la càmera per al proper 26 de maig de 2019.

Es determina també que la campanya d'aquestes eleccions tindrà una durada de 15 dies: començarà a les 00.00 hores del dia 10 de maig de 2019 i acabarà a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2019.

Les eleccions en el Parlament estan regides per la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de Balears, que en l'article 12 estableix que les circumscripcions electorals insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera triaran, respectivament, 33, 13, 12 i un diputats.

A més, defineix que, a l'efecte de l'atribució d'escons, no seran tingudes en compte aquelles candidatures que no hagin obtingut, almenys, el 5 per cent dels vots vàlids emesos en la circumscripció.

L'atribució dels escons a les candidatures que haguessin superat aquest percentatge es realitzarà de conformitat amb el que es disposa a l'article 163.1 de la Llei Orgànica del Règim electoral general, en cadascuna de les circumscripcions electorals, és a dir, a través de la coneguda com a regla D'Hondt.

L'òrgan encarregat de vetllar per la transparència, l'objectivitat i el principi d'igualtat en aquests comicis és la Junta Electoral de Balears.

En el cas del Parlament, i tal com defineix l'article 61 del Reglament, la Diputació Permanent té per funció vetllar pel poder de la Càmera balear quan aquest hagi estat dissolt o hagi expirat el mandat, casos en els quals continuarà exercint les seves funcions fins que es constitueixi el nou Parlament, al qual rendirà comptes de la seva gestió.

Tal com s'estableix en l'Estatut d'Autonomia de Balears i en el Reglament del Parlament, celebrades les eleccions i una vegada proclamats oficialment els resultats d'aquestes, la sessió constitutiva tindrà lloc en el termini màxim de 60 dies després de la data de celebració de les eleccions.

Dins dels quinze dies següents a la constitució del Parlament, el president de la Cambra autonòmica, havent consultat prèviament amb els portaveus designats pels partits o grups polítics amb representació parlamentària, proposarà en la càmera un candidat a la Presidència de la comunitat autònoma.

Si la persona candidata proposada obté el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la Càmera, s'entendrà atorgada la confiança. Si no ho obté en la primera votació, es procedirà a una altra, passades quaranta-vuit hores, i la confiança s'entendrà atorgada si obté majoria simple.

Si en aquestes votacions la Càmera no atorga la confiança, es tramitaran propostes successives en la forma prevista anteriorment. Si transcorregut el termini de seixanta dies, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat obté la confiança del Parlament, est quedarà automàticament dissolt i es procedirà a la convocatòria de noves eleccions.