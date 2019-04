Bonet insta a la mobilització de l'electorat a les generals per "blindar el dret a la sanitat"

Publicado 24/4/2019 17:18:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSIB al Senat per Mallorca, Cosme Bonet, ha instat la mobilització " massiva" de l'electorat i ha demanat el vot socialista en els propers comicis generals del 28 d'abril per "no tornar a la casella de sortida, i blindar un dels pilars bàsics de l'Estat del Benestar com és el dret a la salut".

En declaracions als mitjans durant la seva visita a la pancaritat del Cocó de Lloseta, Bonet, en termes més concrets, ha explicat que els objectius, a nivell estatal, són "blindar el dret constitucionalment, ampliar l'atenció sanitària en la salut bucodental, i posar més èmfasi als programes de salut mental".

"Davant una dreta que aposta per privatitzar, que va llevar les targetes sanitàries a milers de persones, els socialistes hem recuperat la sanitat universal, primer a Balears amb Francina Armengol i després a tot l'Estat amb Pedro Sánchez, i el mateix amb l'eliminació dels copago", ha explicat Bonet.

Per la seva banda, la candidata al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, també ha realçat l'"aposta clara" dels socialistes per la sanitat pública a Balears i ha destacat mesures com "la gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i de Can Misses", entre uns altres.