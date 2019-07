Un buc sense passatge col·lisiona al port d'Alcúdia amb un altre que estava atracat

Publicado 12/7/2019 12:53:36 CET

Baleària ha cancel·lat les sortides previstes per a aquest divendres i ha ofert alternatives de viatge als passatgers

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El buc 'Jaume III', de Baleària, en una maniobra de canvi d'atracament, sense passatge ni càrrega, per a posicionament a l'interior del port d'Alcúdia ha col·lisionat accidentalment aquest divendres a les 08.00 hores amb 'Alcántara Dos', vaixell que estava atracat, també sense passatge ni càrrega.

Segons ha informat la naviliera, que ha remarcat que no s'han produït danys personals per l'incident, el 'Jaume III' es desplaçava des del moll Ribera, on roman durant la nit, a l'atracament de branca llarga de ponent, des d'on realitza l'embarcament de passatge i vehicles.

El buc Jaume III ha sofert un cop en la proa del wave-pírcing, pel que Baleària ha cancel·lat les sortides previstes per a aquest divendres i ha ofert alternatives de viatge als passatgers, amb el ferri 'Hypatia d'Alexandria' i el fast ferri 'Nixe', segons trajectes i horaris.

Baleària ha lamentat les molèsties ocasionades als passatgers d'ambdós bucs i està coordinada amb les autoritats marítimes i portuàries per esclarir les causes de l'incident.