Una burxada d'una roda ha provocat la discussió en la qual un home ha estat apunyalat mortalment a Eivissa

Actualizado 29/1/2019 17:50:03 CET

EIVISSA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dona de 18 anys que ha apunyalat mortalment un home de 31 a Eivissa havia punxat la roda del vehicle del mort, la qual cosa ha desencadenat una discussió, segons ha confirmat la Guàrdia Civil.

Fonts de l'Institut Armat han explicat que, si bé de moment es desconeix si la detinguda i el mort eren parella actualment, sí que mantenien algun tipus de relació. Tampoc se sap per què la jove va punxar la roda del turisme que estava estacionat.

El succés ha tingut lloc aquest dimarts en uns apartaments de la zona d'És Codolar, a Sant Josep (Eivissa) i, segons han informat des del cos, el succés ha tingut lloc al voltant de les 11.10 hores.

Després d'apunyalar l'home, la jove ha fugit del lloc i s'ha amagat per la zona. Ha estat detinguda poc després quan, en col·laboració amb la Policia Local, l'han localitzada oculta entre uns arbres a la platja de la zona.

Des de l'Hospital de Can Misses, han explicat que l'home ha ingressat en estat crític a les 13.25 hores, però els efectius sanitaris no han pogut fer res per salvar la seva vida.

Segons la Guàrdia Civil, la detinguda podria passar a disposició judicial aquest dijous.