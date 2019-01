Busquets assegura que "perilla" la presència de Balears a les fires de Berlín i Londres després de la retallada de 2,7

Publicado 9/1/2019 13:23:00 CET

La vicepresidenta i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha assegurat aquest dimecres que, després del desviament de 2,7 milions d'euros del seu departament a habitatge després de les esmenes als Pressupostos autonòmics de 2019, "perilla" l'assistència de la comunitat a les fires turístiques de Berlín i Londres.

En declaracions als mitjans de comunicació després d'una roda de premsa, la responsable autonòmica de Turisme ha declarat que "en aquests moments i amb aquesta retallada de pressupost, les fires de Berlín i Londres estan en perill". No obstant això, ha insistit en la "voluntat" del Govern per "restituir el pressupost" i "trobar solucions".

La consellera ha recordat que el paper del Govern és "ajudar" els Consells a tenir "presència a les fires turístiques", ja que des d'abril de 2018 tenen transferida la competència. Així mateix, respecte les qüestions que estan en debat intern, Busquets s'ha referit a les convocatòries de patrocinis i activitats de "diversificació del turisme" i als "salaris dels treballadors" de l'Agència Estratègica de Turisme de Balears (Aetib) que "poden perillar".

En la mateixa línia, la consellera ha avançat que les "solucions" les estan treballant "a nivell intern" entre la Conselleria d'Hisenda i la de Turisme i que "tot són prioritats", ha dit en ser demanada per si l'assistència a fires turístiques és irrenunciable pel Govern.

A més, Busquets ha afirmat que "no es pot jugar amb una base tan important com el turisme", que "crea riquesa a les economies familiars" i els beneficis dels qual "ajuden a diversificar l'economia" de Balears.

Fonts de la Vicepresidència, en declaracions a Europa Press, han explicat que es reuniran amb l'Aetib per estudiar "accions concretes" i "trobar solucions" a aquesta problemàtica.

Turisme assegura que "ara mateix tampoc no hi ha diners per a les accions de comarketing", entre les quals es troba el finançament dels vols entre Menorca i Londres, ni les ajudes a segments estratègics del turisme o els convenis amb l'Orquestra Simfònica de Balears.

No obstant això, la Conselleria sí confirma la presència de Balears a la Fira de Turisme de Madrid (Fitur), que tindrà lloc del 23 al 27 de gener.