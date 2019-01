Busquets contesta a Cs que el seu viatge a les presons de Catalunya no va ser a càrrec del Govern

Publicado 23/1/2019 17:10:50 CET

"La tasca dels membres de qualsevol govern no té horari laboral", sosté en resposta a la pregunta de Cs

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha informat que el viatge que va realitzar al novembre a la presó de Lladoners -on va visitar a polítics catalans a la presó preventiva pel 'procés'- no va ser pagat per la Comunitat Autònoma.

Així ho ha indicat en resposta a una pregunta parlamentària presentada per Cs, que es va interessar per la relació entre el viatge amb les seves funcions com a vicepresidenta i consellera del Govern . En la seva contestació registrada aquest dimecres, Busquets respon que no guarden "cap" relació.

En aquesta línia, Cs també va voler saber com justificava Busquets el seu "absentisme laboral" en cas que el desplaçament no estigués vinculat al seu càrrec públic. A això, Busquets ha respost que "la tasca dels membres de qualsevol govern no té horari laboral" i que "la disponibilitat és pràcticament absoluta".

VISITA AlS POLÍTICS CATALANS A LA PRESSÓ

El viatge va tenir lloc el dimecres 28 de novembre per part de Busquets, acompanyada del co-coordinador de MÉS Guillem Balboa -que també és alcalde d'Alaró-, i del secretari de comunicació del partit, Lluís Apesteguia -qui al seu torn és cap de gabinet de Vicepresidència-.

A Lladoners, la comitiva va visitar a l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, i a l'exconseller d'Acció Exterior, Raül Romeva, a la presó preventiva per la seva participació en el 'procés'. Van mantenir una reunió d'aproximadament dues hores de durada, segons va informar MÉS a través d'un comunicat.

L'endemà, membres de MÉS van visitar també a l'expresidenta del Parlament català, Carme Forcadell, i a l'exconsellera Dolors Bassa. En aquesta segona visita no va participar Busquets -que aquell dia va tenir actes públics a Palma com a consellera-, sinó que van estar els diputats autonòmics Joana Aina Campomar i Miquel Gallardo, així com el senador d'ERC Bernat Picornell, a més d'Apesteguía.

CS VA CRITICAR QUE VIATGÉS "EN HORARI LABORAL"

Després de conèixer-se el viatge, Cs va registrar aquesta bateria de preguntes en el Parlament i el portaveu, Xavier Pericay, va assenyalar que "la vicepresidenta no pot excusar-se dient que va com a secretària general del PSM, quan resulta que viatja en horari laboral".

"Comprenc que la diversificació de l'oferta turística sigui de l'interès de la vicepresidenta Busquets, però mai vaig imaginar que consistís a promoure el turisme carcerari", va ironitzar el portaveu de Cs.