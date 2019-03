Busquets defensa la "validesa" de la Llei de Turisme davant el recurs d'Habtur per la zonificació del lloguer turístic

Publicado 4/3/2019 13:48:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Innovació, Investigació i Turisme del Govern, Bel Busquets, ha reiterat aquest dilluns la "validesa" de la Llei de Turisme després de ser preguntada per l'admissió a tràmit del recurs d'Habtur en relació a la zonificació del lloguer turístic en plurifamiliares duta a terme pel Consell de Mallorca i per l'Ajuntament de Palma.

En declaracions als mitjans després d'una roda de premsa, Busquets ha assegurat que la Llei de Turisme ofereix la "doble possibilitat" de propiciar el lloguer turístic a plurifamiliares en zones d'interior de l'Illa i, alhora, "prohibir-lo a llocs en els quals hi hagi dificultats d'accés a l'habitatge o de convivència".

"No hi ha hagut cap tipus d'inconstitucionalitat, és una llei consolidada i ferma jurídicament i no hem tingut cap avís per part de cap tribunal", ha etzibat Busquets, qui ha reiterat que la Llei de Turisme "ha estat planificada perquè es doni la doble possibilitat" ja que, segons ha apuntat, "la realitat no és la mateixa a zones de l'interior de l'Illa que a zones urbanes".

Finalment, ha defensat que la Llei de Turisme "propicia" el lloguer turístic en plurifamiliares del centre de Mallorca" ja que genera "una prosperitat compartida".