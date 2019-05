Ca n'Oleo acull aquest maig un cicle de conferències sobre la diversitat lingüística

Publicado 30/4/2019 13:43:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ca n'Oleo acollirà aquest maig el cicle de conferències 'La diversitat lingüística', organitzat per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i l'Universitat de les Illes Balears (UIB), i que començarà dimecres que ve a les 19.00 hores amb una ponència de la professora Universitat de Còrsega Pasquale Paoli, Stella Medori.

Segons ha afegit la Conselleria en un comunicat, el dijous 16 el catedràtic de la Universitat Autònoma de Madrid, Juan Carlos Moreno Cabrera, impartirà la xerrada 'Ideologies de la diversitat lingüística'.

Més tard, el 22 de maig, el doctor en lingüística per la Universitat Lliure de Brussel·les durà a terme la ponència 'Garantir un futur per a la llengua catalana en temps de revolucions', i, finalment, la professora de la Universitat de Barcelona, Carme Junyent, conclourà el cicle amb 'La diversitat lingüística amenaçada: com es moren les llengües'.

Les persones interessades a obtenir un certificat d'assistència al cicle poden enviar un correu electrònic amb les dades personals --nom complet i document d'identitat-- a l'adreça gresib.cdsib@gmail.com. Per obtenir-ho, han d'haver assistit a un 75% de les sessions.