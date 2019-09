'La caça', sèrie de TVE, rodarà la seva segona temporada a Mallorca durant la primera meitat de 2020

Publicado 12/9/2019 17:46:42 CET

La Comissió de Rodatges de Mallorca s'ha reunit aquest dijous per coordinar el rodatge d'aquesta sèrie

PALMA DE MALLORCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Insular de Rodatges (CIR) del Consell de Mallorca s'ha reunit per tercera vegada des que es va constituir per a mediar, a través de la Mallorca Film Commission, entre les institucions i els responsables de 'La caça', sèrie de TVE produïda per DLO Producciones, que rodarà la seva segona temporada a l'Illa.

A la reunió, els productors executius, Pablo Alejos i Reyes Baltanás, han explicat el projecte i han informat que el subtítol de la segona temporada serà 'Tramuntana' (la primera se subtitulà 'Monte Perdido'), i que plasmarà característiques de l'illa.

Així, han assegurat que durant l'emissió, es podran veure diferents paisatges mallorquins, festes tradicionals, gastronomia o personatges autòctons, a més de comptar amb professionals locals davant i darrere les càmeres.

Els principals temes que s'han tractat a la reunió han estat relacionats amb la gestió de localitzacions: com i on s'obtenen els permisos de rodatge, quin tipus de restriccions hi ha per filmar amb drons o en espais naturals, o amb quanta d'antelació s'han de fer les sol·licituds, entre altres.

En aquest sentit, el conseller executiu de Turisme i Esports i responsable polític de la Mallorca Film Commission, Andreu Serra, ha assegurat que "el sector audiovisual és prioritari per a Mallorca" i que mitjançant la CIR "es posarà en marxa la redacció d'un document que permeti catalogar alguns rodatges de gran interès general, la qual cosa els suposarà avantatges administratius i econòmiques".

La durada del rodatge, previst per a la primera meitat de 2020, serà d'unes sis setmanes, i generarà beneficis directes contractació de professionals locals del sector audiovisual), indirectes (derivats d'allotjaments i del sector serveis), a més de promocionar una imatge de Mallorca diferent, de muntanya, verda, allunyada de la típica estampa de sol i platja, assegura el Consell.

La CIR, impulsada des de la Mallorca Film Commission, es va constituir el juny de 2018 per facilitar la coordinació entre institucions en matèria de rodatges i treballar per impulsar la marca "Mallorca com a plató de rodatges".

A la reunió, han assistit diversos representants del Consell, del Govern, de l'Ajuntament de Valldemossa, del sector audiovisual local (a través de l'associació The Base), de la Delegació de Govern, i d'altres organismes, com a Aena o la DGT.