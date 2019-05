Publicado 2/5/2019 14:56:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Una de cada quatre persones de Balears que presencia una parada cardiorespiratòria inicia les maniobres de reanimació, segons responsables de la II Jornada de Reanimació Cardiopulmonar.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, aquesta jornada se celebrarà el diumenge 5 de maig amb l'objectiu de difondre la importància d'aquesta maniobra que salva vides.

La consellera de Salut, Patricia Gómez; el cap del Servei de Medicina de l'Esport de la Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca, Bartomeu Marí, i el president de Creu Roja a Balears, Toni Barceló, han presentat aquest dijous la Jornada, en la qual participaran 45 entitats i diversos centenars de persones.

El termini d'inscripció, que és gratuïta, està obert i pot realitzar-se de manera online.

El pòster de l'alumna Kasha Hora Adema del col·legi públic Melcior Rosselló Simonet de Santa Maria del Camí va ser el guanyador del concurs organitzat per al cartell de la Jornada.

Sota el lema 'Aprèn a salvar una vida', l'objectiu de la Jornada és conscienciar a les persones perquè aprenguin el protocol bàsic de reanimació cardiopulmonar (RCP) i que siguin conscients de la importància de la primera trucada per a salvar una vida.

L'esdeveniment se celebrarà el 5 de maig en el Velòdrom de Balears, entre les 10.30 i les 13.00 hores.

Els participants tindran a la seva disposició més de 500 maniquins (adults, nens i lactants) i comptaran amb l'ajuda de monitors a més del suport dels tècnics, que els ensenyaran a practicar una RCP de forma simultània.

A les 13.00 hores un integrant del grup de rescat de muntanya del Cos de la Guàrdia Civil descendirà per la teulada del Velòdrom amb un desfibril·lador fins a la campana, que posarà en marxa el vídeo del compte enrere per a realitzar tots alhora una maniobra de RCP durant 5 minuts.

LA RCP

Una parada cardiorespiratòria és el cessament brusc de les funcions vitals, de la respiració i del batec del cor. Així i tot, moltes parades cardiorespiratòries poden ser reversibles si s'actua de forma precoç per mitjà de la reanimació cardiopulmonar (RCP) o l'ús d'un desfibril·lador automàtic extern.

La RCP pretén recuperar les funcions vitals amb una combinació de massatge cardíac extern (compressions sobre el pit de la víctima) i ventilació assistida.

Segons dades del SAMU 061, una de cada quatre persones de Balears que presencia una parada cardiorespiratòria inicia les maniobres de reanimació; de fet, en un 70 per cent dels casos en els quals es van produir parades cardiorespiratòries hi havia testimonis presencials.

"Està demostrat que una actuació ràpida pot establir la diferència entre la vida i la mort, o de sofrir lesiones cerebrals futures", ha assegurat la consellera de Salut.

L'edat mitjana de les persones que sofreixen una parada cardiorespiratòria és de 64 anys (el 70 per cent són homes) i un 55 per cent solen registrar-se en el domicili i el 45 per cent en espai públic.