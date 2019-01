CAEB, Asima i Pimem critiquen la inversió prevista per a Balears als PGE i la qualifiquen de "decepció"

Publicado 15/1/2019 17:41:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diverses associacions d'empresaris de Balears s'han posicionat aquest dimarts contra la inversió de 152 milions d'euros prevista per a Balears als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per 2019, que van ser presentats aquest dilluns pel Govern Central.

Pel seu costat, la presidenta de la Confederació d'Associacions de Balears (CAEB) Carmen Planas, ha valorat la mesura com una "absoluta decepció" ja que aquesta xifra suposa "una retallada de 20 milions d'euros respecte a l'any passat". A més, ha assenyalat que això "retalla un 11,7 per cent les inversions a les Illes i no contemplen el Règim Especial per a Balears (REB)".

En aquest sentit, Planas ha afirmat que des de la seva confederació han recolzat al Govern a reclamar una millora del finançament i del REB i que se senten "decebuts" perquè els Pressupostos no ho inclouen.

Des de la CAEB afirmen que la inversió mitjana estatal per a Balears prevista és de 135 euros per habitant, "gairebé la meitat de la mitjana a nivell nacional xifrada en 261 euros per habitant".

D'altra banda, el president de l'Associació d'Industrials de Mallorca (Asima), Francisco Martorell, ha volgut manifestar la "indignació generalitzada" dels empresaris dels Polígons Ca Valero i de Son Castelló pel "menyspreu a l'economia balear al no tenir en compte la millora del finançament la comunitat i del REB".

Finalment, el president de la Federació de la Petit i Mitja Empresa de Balears (Pimem), Jordi Mora, assegura que "aquests pressupostos semblen més centrats a beneficiar a certes forces polítiques que a oferir ajuda al conjunt de ciutadans i de Comunitats Autònomes d'aquest país".

En aquest sentit, el màxim responsable de Pimem ha volgut reclamar als representants polítics de Balears que "lluitin pels interessos dels ciutadans i les empreses". "Aquests pressupostos estan molt lluny de les promeses que van realitzar el president del Govern, Pedro Sánchez i la líder de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, en la seva última reunió al novembre", ha afegit. Des de Pimem premonizan que "aquestes xifres situaran Balears en la tercera posició, començant per la cua, en inversió per habitant".

Finalment, Pimem ha volgut criticar també la inversió de l'Estat a l'apartat de R+D+i de Balears dins dels Pressupostos Generals de l'Estat. Mora ha apuntat que "no és suficient" i ha lamentat que "Europa està perdent pes enfront de la resta de potències quant a inversió en aquest apartat".