CAEB i Banc Sabadell ofereixen una conferència de l'emprenedor Albert Bosch sobre "el món hiper-canviant"

Publicado 7/3/2019 17:26:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) i el Banc Sabadell han ofert aquest dijous una conferència de l'aventurer, emprenedor i escriptor Albert Bosch sota el títol 'La gran aventura de liderar en un món hiper-canviant" que ha tractat sobre els canvis exponencials" que, al seu judici, es van a viure en aquesta època, dins del cicle 'Comunicació i Màrqueting com a Estratègia de Negoci'.

En un comunicat, s'ha informat que Bosch, en aquest sentit, ha destacat que "el món va molt lent, solament s'està començant a accelerar" i, al seu semblar, caldria tenir clar aquests canvis perquè "si no, serà molt improbable la possibilitat d'èxit en l'àmbit empresarial".

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha ressaltat, per la seva banda, que les empreses es mouen en un entorn "altament complex", "incert" i "canviant" i que, per això, cal "adaptar-se per saber com liderar, dirigir i gestionar els nostres projectes empresarials en aquest context".

"Per aportar valor cal prendre decisions atrevides i assumir riscos, i això defineix la nova forma de dirigir perquè ja no fan falta caps que et diguin el que cal fer sinó líders que t'acompanyin", ha apuntat Bosch.

El director regional de Banc Sabadell a Balears zona Nord, Pedro Ballester, ha assenyalat que aquesta és la setena edició del cicle i que està tenint "uns bons resultats a la vista de l'enorme interès que desperta cada edició entre el públic".