La CAEB convoca els VIII Premis a les Bones Pràctiques Empresarials en Seguretat i Salut Laboral

Publicado 22/5/2019 17:53:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) ha convocat la VIII edició dels Premis CAEB a les Bones Pràctiques Empresarials en Seguretat i Salut Laboral amb l'objectiu de millorar les condicions de treball i reduir l'accidentalitat laboral, segons ha informat l'entitat en una nota de premsa.

"La seguretat laboral és una responsabilitat compartida per empreses, treballadors i també per les Administracions, que haurien de propiciar un marc legal més simple i adaptat a la realitat de les petites i mitjanes empreses, que són la immensa majoria de les empreses a les quals CAEB representa", ha afirmat la presidenta de la CAEB, Carmen Planas.

L'objectiu dels premis és "reconèixer públicament" a empreses compromeses amb la seguretat i salut laboral a més de difondre els exemples de bones pràctiques per "estendre la seva aplicació entre el teixit empresarial", segons ha explicat Planas. La presidenta de la CAEB ha posat l'accent en la "necessària sensibilització" del personal laboral per adoptar comportaments segurs i saludables a través de la formació en matèria de seguretat i salut laboral.

DUES MODALITATS

L'edició dels premis preveu dues modalitats en les quals un premi serà per a empreses d'1 a 200 treballadors, i un altre, per a empreses de més de 200 treballadors. A més, el termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el 30 de juny a les 14.00 hores i han de presentar-se a la seu de CAEB.