CAEB insta a implementar mesures a favor de la productivitat que permetin impulsar la competitivitat a Balears

Publicado 2/4/2019 12:55:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha valorat aquest dimarts les xifres d'afiliació a la Seguretat Social i atur registrades el mes de març i ha assenyalat que "des de CAEB s'insta a implementar mesures a favor de la productivitat que permetin impulsar la competitivitat de l'arxipèlag com a via per aconseguir una ocupació més estable i de major qualitat".

Segons ha informat la CAEB en un comunicat, s'ha insistit en "la necessitat de continuar aprofundint en les reformes, en el marc del diàleg i la concertació social, que estimulin l'activitat econòmica i facin possible incrementar la competitivitat de les empreses i la seva capacitat d'adaptació, recolzant-les en el procés de recuperació, de manera que es tradueixi en una intensa i progressiva creació d'ocupació, sense revertir les reformes que ja estan en marxa i que han tingut gran protagonisme en la sortida de la crisi i en la recuperació de l'ocupació".

En concret, l'afiliació de treballadors a la Seguretat Social s'ha incrementat al març un 2% en termes interanuals, un percentatge que rebaixa en quatre desenes l'avanç de febrer (2,4%). La creació d'ocupació de Balears es manté, per tant, per sota de la mitjana nacional (2,9%) per segon mes consecutiu, una circumstància que contrasta amb el lideratge que l'arxipèlag havia mantingut en termes de creixement de treballadors afiliats al llarg de tota la fase de recuperació econòmica.

Aquest comportament, unit a aquest efecte base de la Setmana Santa -que en el passat exercici va tenir lloc en el mes de març- ha repercutit també sobre el procés de disminució de l'atur. De fet, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació al març (54.761 persones) s'ha incrementat respecte al mateix mes de l'any anterior (1,9%) per primera vegada des de l'inici de la recuperació econòmica.

D'aquesta manera, la taxa d'atur registrat es manté entorn del 10,7% de la població activa, un percentatge que iguala l'anotat un any abans i que, en tot cas, rebaixa en pràcticament quatre punts percentuals la mitjana nacional (14,6%).