Camiña es compromet a reduir el nombre d'interins del cos de Bombers de Mallorca i a augmentar els efectius

Publicado 22/5/2019 14:14:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, s'ha compromès aquest dimecres a reduir el nombre de personal interí del cos de Bombers de l'illa i a augmentar els efectius, "seguirem amb la planificació però si veiem que es necessiten més encara, mirarem la forma per trobar pressupost i després promoure l'oferta pública d'ocupació".

En declaracions als mitjans al parc de Bombers de Calvià, Camiña ha explicat les mesures de la formació taronja per al cos on, així mateix, ha promès "fer realitat" el Parc de bombers de Santanyí per "millorar el temps de resposta en aquesta àrea".

D'altra banda, també ha proposat millorar la formació "més específica i adaptada a les condicions especials de les illes" i a "actualitzar" els equipaments de protecció individual i els vehicles. "Reduir un minut pot salvar una vida o una hectàrea", ha postil·lat.

Així mateix, ha sostingut que també és "necessària" la Llei del Foc que ha estat "molt promesa" però no s'ha fet per "falta de voluntat política", una voluntat que, segons ha assegurat, "Cs té".

"No pot ser que hi hagi unes inundacions com les de Sant Llorenç o Alcúdia i que arribi abans el president Sánchez que no els Bombers de Palma que es van oferir com a voluntaris", ha criticat.

Amb tot, ha considerat que la coordinació entre les administracions "ha de ser màxima en totes les àrees" i, sobretot, amb els Bombers i els Serveis d'Emergència.