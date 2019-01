La campanya 'Per una mar sense plàstic' recupera prop de 4.000 envasos durant Sant Sebastià

Publicado 22/1/2019 11:03:06 CET

L'any passat es van aconseguir al voltant de 3.000 envasos

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campanya 'Per una mar sense plàstic', duta a terme per diverses entitats de Palma per segon any consecutiu, ha recuperat gairebé 4.000 envasos a canvi de 10 cèntims d'euro per al seu reciclatge durant la festivitat de Sant Sebastià durant les vuit hores que va durar la campanya.

Segons han informat les entitats que han encapçalat la campanya en un comunicat, es tracta en concret de 3.804 llaunes, ampolles i briks, que els ciutadans de Palma van retornar a la màquina de tornada automàtica d'envasos situada a la Plaça Major de Palma durant les 8 hores que va durar l'acció.

Les entitats han informat que fa un any, coincidint amb les festes de Sant Sebastià, es van aconseguir al voltant de 3.000 llaunes, ampolles i briks.

Els organitzadors de la campanya han apuntat que el comentari generalitzat de tots els ciutadans i ciutadanes que van passar pel punt de campanya de 'Per una mar sense plàstic' durant la revetlla va ser demanar l'engegada immediata d'aquesta pràctica que permet retornar els envasos de begudes a la botiga i així evitar que la majoria d'aquests acabin en el fons de la mar.

Els promotors de 'Per una mar sense plàstic' han recordat que amb un Sistema de Dipòsit, s'evitaria que cada dia "1 milió d'envasos de begudes es perdin i acabin contaminant" i, per tant, demanen que és necessari que "Balears aprovi al més aviat possible la seva Llei de Residus i incorpori els instruments necessaris per posar fi als residus d'un sol ús".

Així mateix, han recordat que un d'aquests instruments és el Sistema de Dipòsit d'envasos de begudes, pràctica que "ja funciona en 40 regions de tot el món amb gran èxit" i que la Unió Europea recomana aplicar rn la seva última directiva contra els plàstics d'un sol ús.

La campanya està organitzada per diverses entitats, entre les quals es troba el GOB, Fundació Deixalles, Greenpeace, Amics de la Terra, Recircula, Pimeco i Rezero.