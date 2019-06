Campos diu que Vox mai se sortirà dels "límits constitucionals" com sí fan els "socis separatistes" d'Armengol

Publicado 27/6/2019 13:25:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Juny (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox a Balears, Jorge Campos, ha assegurat aquest dijous que la seva formació mai se sortirà dels "límits constitucionals" com sí defensen els "socis separatistes" de la candidata a la Presidència del Govern, Francina Armengol.

"Per això estem aquí, per deixar clar els ciutadans que cal acabar amb el que ens divideix i ens enfronta", ha defensat en la seva intervenció en la sessió d'investidura, al que ha afegit que mentre el Pacte "retalla les llibertats, Vox defensa la llibertat d'elecció de llengua entre l'espanyol i la llengua balear, que no català".