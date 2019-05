Can Misses realitza la primera reconstrucció immediata de mama en una pacient de 40 anys sotmesa a una mastectomia

Publicado 14/5/2019 10:30:23 CET

EIVISSA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Can Misses d'Eivissa ha dut a terme la primera reconstrucció immediata de mama en una pacient de 40 anys sotmesa a una mastectomia.

Aquesta intervenció ha estat possible després de l'engegada del Servei de Cirurgia Plàstica i la incorporació de la doctora especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, Ainhoa Placer.

Segons ha informat l'Àrea de Salut d'Eivissa, la cirurgia ha consistit en una mastectomia o extirpació de la mama realitzada conjuntament per diversos doctors i amb biòpsia selectiva del gangli sentinella per comprovar la possible afectació dels ganglis de l'aixella.

Posteriorment, el servei de Cirurgia Plàstica ha procedit a la reconstrucció immediata amb el teixit propi de la pacient.

El càncer de mama, han recordat, és el més prevalent en les dones i Balears és una de les Comunitats Autònomes amb major incidència, a la qual se suma el fet de l'augment de la incidència en dones joves. Aquests aspectes han fet prioritari oferir la possibilitat de realització de cirurgia reparadora de mama després d'una intervenció quirúrgica per extirpar un càncer, a més d'avançar en l'equitat de l'atenció que reben les usuàries de les Illes.

El Servei de Cirurgia Plàstica assumeix a més cirurgies relacionades amb els trastorns d'identitat de gènere, les asimetries importants i reduccions mamàries, entre unes altres. També en col·laboració amb la resta de serveis, Cirurgia Plàstica assumeix intervencions que fins al moment requerien trasllat a Palma, com són els cremats i els pacients amb seqüeles de traumatismes, entre uns altres.

Per a la gerent Carmen Santos, "es tracta d'un enorme avanç en la qualitat assistencial que reben els usuaris de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera", destacant la seva "satisfacció" per poder garantir l'equitat i els mateixos tractaments a Eivissa que els que es reben en la resta de la Comunitat Autònoma.