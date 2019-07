El canvi climàtic posarà en perill la continuïtat de la viticultura del Mediterrani, segons investigadors de la UIB

Publicado 4/7/2019 17:36:42 CET

La falta d'aigua i l'augment de temperatura afectaran negativament, segons el grup de Meteorologia de la UIB, als cultius de vinya del sud d'Europa i del Mediterrani

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El canvi climàtic posarà en perill la continuïtat de la viticultura a certes zones d'Europa, ja que la falta d'aigua i l'augment de temperatura afectaran negativament, segons el grup de Meteorologia de la UIB, als cultius de vinya del sud d'Europa i del Mediterrani.

Així ho ha expressat el catedràtic i membre del grup d'investigació de Meteorologia, Romualdo Romero, que ha explicat que els resultats de l'estudi demostren que a causa de l'augment d'entre tres i quatre graus de temperatura en l'ambient entre 2046 i 2070, les regions del centre i nord d'Europa, com Àustria, Alemanya, República Txeca o sud d'Anglaterra seran més idònies per conrear les diferents varietats de vinya que les zones del sud d'Europa i del Mediterrani.

L'estudi, publicat en la revista Regional Environmental Change, preveu que els cultius estaran més temps exposats a temperatures extremes, que excediran el llindar de nivells òptims per a la maduració del raïm. En conseqüència, la qualitat de la fruita serà menor, amb menys aromes i menys pigment.

L'estudiant de doctorat del programa de Física de la UIB, Maria Cardell, ha explicat que aquestes condicions produiran un "estrès tèrmic sever en les vinyes". Varietats com el Pinot Noir, Tempranillo o Tintorera -que es conreen també a Balears- deixaran de ser òptimes per al cultiu del raïm en algunes zones espanyoles de la costa mediterrània.

Cardell ha argumentat a més que les noves condicions faran que s'estableixi "una nova classificació de les regions europees segons l'índex de Winkler", que mesura l'acumulació de calor i permet classificar cada regió en una escala de l'un al cinc d'acord amb la idoneïtat per a cultiu i la qualitat del vi resultant.

Per la seva banda, el doctor en Física de la UIB, Arnau Amengual, ha explicat que es preveu que d'altra banda, les precipitacions "disminueixin de manera significativa" en el sud d'Europa i el Mediterrani. Així, en aquestes zones, s'espera un 24 per cent menys de pluges, mentre que al centre i nord d'Europa, en canvi, augmentaran prop d'un quatre per cent respecte a l'actualitat.

Per això, ha explicat Amengual, l'evopotranspiració i el balanç hídric de les plantes es veurà afectat, un fet que provocarà reduccions en la recol·lecta del raïm en països com Espanya, Portugal i Itàlia, i posarà condicions més favorables per a una major producció a República Txeca, Alemanya o el sud de França.

Els autors de l'estudi han inclòs en la seva publicació algunes solucions que podrien pal·liar els efectes del canvi climàtic a la producció vinícola a Balears, com provocar ombra en els cultius, augmentar el reg, realitzar canvis en la poda o resituar les vinyes a altres zones d'Europa.

Finalment, Amengual ha explicat que si no s'implementen mesures efectives per reduir el canvi climàtic regions de prestigi com La Rioja a Espanya o el Piamont a Itàlia podrien deixar de ser-ho. "La solució passa abans de res a establir un canvi de polítiques efectives que redueixin l'impacte del canvi climàtic", ha conclòs l'investigador.