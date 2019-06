El cap de la Guàrdia Civil a Balears destaca "la lleialtat i sacrifici" de la Benemèrita en el seu 175è aniversari

Publicado 5/6/2019 14:42:54 CET

El cap de la Guàrdia Civil a Balears, Alejandro Hernández Mosquera, ha assenyalat aquest dimecres a l'acte del 175è aniversari de la Benemèrita que els seus valors principals són "la lleialtat, el sacrifici, el companyerisme i la força moral".

"Després de 175 anys d'història ininterrompuda, la Guàrdia Civil no ha variat en la seva naturalesa ni valors fonamentals i això ens situa com el cos de seguretat més antic d'Espanya", ha explicat en l'acte.

També han assistit a la trobada la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, i la consellera de Sanitat, Patricia Gómez, l'expresident de Balears José Ramón Bauzá, i la vicepresidenta del PP a Balears, Margalida Prohens, entre uns altres.

Per això, Hernández ha aprofitat la seva intervenció per agrair als assistents, especialment a la delegada del Govern, la seva presència, i ha recordat al guàrdia civil motorista de l'Agrupació de Trànsit d'Algesires mort el dijous en accidentar-se en la carretera mentre perseguia 200 quilòmetres per hora a un narcotraficant.

En l'acte s'ha procedit a lliurar condecoracions i diplomes, així com un homenatge i una ofrena floral als caiguts per Espanya i la desfilada, entre uns altres.