Carlos Tarancón (Cs Calvià) critica que l'actual govern municipal no hagi baixat impostos malgrat el superàvit

Publicado 23/2/2019 19:38:14 CET

El regidor de Cs Calvià creu que els pressupostos aprovats en el ple d'aquest divendres són "electoralistes"

El regidor de Ciudadanos (Cs) Calvià, Carlos Tarancón, ha criticat que el govern del PSOE "no hagi baixat ni un sol impost" en tota la legislatura malgrat tenir superàvit" i que els pressupostos aprovats durant el ple municipal d'aquest divendres de la localitat són "purament electoralistes".

Segons ha informat Tarancón en un comunicat, les actuacions de l'acutal govern de la localitat són "promeses i més promeses que han quedat en res i que han demostrat que els membres del govern municipal són incapaços de complir amb el que porten prometent tota la legislatura". A més, ha afegit que "aquests pressupostos són un intent a la desesperada d'alleujar la patacada electoral que els espera".

"L'alcalde, Rodríguez Badal, sempre ha tirat la culpa de no poder gastar el superàvit a la 'Llei Montoro', llei que des que Sánchez està en la Moncloa ja no esmenta", ha comentat Tarancón.

En aquest sentit, Tarancón ha recordat que "per negociar aquests pressupostos li exigim a l'alcalde que baixés l'IBI, i ens va dir que no pensava fer-ho". "Prefereixen tenir els diners al banc, sense poder tocar-ho, al fet que es quedi en les butxaques dels calvianers", ha lamentat el regidor de Cs Calvià, qui ha citat el Ministeri d'Hisenda per denunciar que "un ciutadà de Calvià paga una mitjana de 1.748 euros en concepte d'impostos, mentre que un ciutadà de Palma paga 1.028 euros".

Finalment, Tarancón ha criticat que "s'augmenti la recaptació a través de la taxa de construccions un any en què la inversió hotelera baixa un 50 per cent".