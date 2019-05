Carmen Planas demana als candidats electes estabilitat jurídica, diàleg i més finançament per a la Comunitat

Publicado 27/5/2019 14:22:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha demanat públicament als candidats electes que treballin per a fomentar "estabilitat jurídica" que permeti per a garantir l'economia balear, diàleg i més finançament per a la Comunitat.

Segons ha informat la CAEB en un comunicat, la presidenta de la Confederació, Carmen Planas, ha felicitat el Partit Socialista (PSIB-PSOE) per guanyar les eleccions del 26M, així com a la resta de partits polítics pels resultats obtinguts.

Carmen Planas ha afirmat que "els partits polítics tenen ara la responsabilitat d'aconseguir acords que propiciïn la governabilitat i, sobretot, que garanteixin l'estabilitat i la seguretat jurídica que requereix la nostra economia".

"Cal que els nous governs siguin capaços de dialogar, que tinguin en compte la figura de l'empresari i que promoguin polítiques que afavoreixin la inversió i l'expansió empresarial perquè els empresaris som els que tirem de l'economia i els que creguem ocupació i, al final, això repercuteix en el benestar dels ciutadans".

La presidenta de CAEB ha assenyalat que "ara que tindrem un govern del mateix color a Balears i a Madrid, és fonamental que aconseguim un REB que tingui en compte la insularitat i les inversions estatals que fan falta a Balears perquè les empreses de les illes estem en desavantatge respecte a les de la península ja que tenim un cost afegit que és el de la insularitat.

Espero que ara siguem capaços de tenir el REB que es mereix Balears i que arribem a polítiques de consens i de diàleg i que es tingui en compte la figura de l'empresari", ha defensat.

Carmen Planas ha conclòs que "des de CAEB esperem que els governs que es formin a Balears, tant en la Comunitat, com en els Consells i Ajuntaments, siguin sensibles amb el procés d'alentiment i desacceleració del creixement econòmic que acusa Balears", per la qual cosa ha demanat "que promoguin polítiques que afavoreixin a les empreses, perquè si les empreses poden augmentar la seva productivitat i la seva competitivitat podrem crear ocupació més estable i de major qualitat".