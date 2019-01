El 'cas Mar Blau' se salda amb una multa total de 8.490 euros

Publicado 9/1/2019 14:32:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Els acusats pel 'cas Mar Blau', que investigava contractacions públiques irregulars en el sector nàutic en 2002, han arribat aquest dimecres a un acord amb el Ministeri Fiscal pel qual no hauran d'ingressar a la presó. En particular, els tres condemnats que han acceptat els càrrecs hauran de pagar una sanció total de 8.490 euros. La resta dels acusats, inclòs Francesc Triay, han estat absolts.

D'aquesta manera, la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears ha tancat aquest cas al qual hi havia acusades una dotzena de persones, entre elles l'exdirector de l'Autoritat Portuària de Balears (APB), Ángel de Matías i l'empresari Gerardo Díaz Ferrán.

Per a Matías, a qui inicialment la Fiscalia li demanava 18 anys i vuit mesos de presó, la pena li ha quedat reduïda a pagar 4.050 euros. Ha estat condemnat per prevaricació i per ser cooperador necessari per alteració de subhastes i concurs públic.

Díaz Ferrán, que s'enfrontava a una pena de tres anys i mig, ha estat condemnat a pagar 2.640 euros. Ha estat condemnat com a responsable d'un delicte d'alteració de subhastes i concurs públic. Així mateix, un tercer condemnat haurà de pagar 1.800 euros com a cooperador necessari per a aquest mateix delicte.