Casado tria 'Centrats en el teu futur' com a lema de campanya per a les autonòmiques i municipals

Publicado 30/4/2019 14:44:12 CET

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dimarts davant el Comitè Executiu Nacional que el Partit Popular utilitzarà 'Centrats en el teu futur' com a lema de campanya per a les eleccions autonòmiques i municipals del proper 26 de maig, segons han informat a Europa Press fonts del partit.

En el seu discurs a porta tancada, el propi Casado ha admès davant la plana major del seu partit que aquest eslògan els anava a sonar. En les autonòmiques de 2011, amb Mariano Rajoy com a president del PP es va optar 'Centrats en tu' com a lema de campanya per a les autonòmiques i municipals i els 'populars' van acollir un gran poder territorial en autonomies i ajuntaments.

Després de la derrota històrica del diumenge, en la qual el PP va perdre 3,7 milions de vots i 71 escons, nombrosos càrrecs han atribuït aquest "mal" resultat al fet que el partit ha "oblidat el centre" i s'ha centrat amb la lluita amb Vox. Fonts del PP han assenyalat a més que Cuca Gamarra serà la coordinadora de les eleccions locals i Isabel García Tejerina de les europees.