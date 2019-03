Publicado 4/3/2019 14:26:41 CET

EIVISSA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Casal d'Igualtat d'Eivissa entrarà en funcionament el proper 15 de març, segons han confirmat la Conselleria de Presidència, a través de l'Institut Balear de la Dona, i l'Ajuntament d'Eivissa.

Segons ha informat l'Executiu balear, aquest espai prestarà un servei d'informació, foment i suport a l'associacionisme femení, així com assessorament i formació en matèria d'igualtat i violència de gènere.

La directora de l'Institut, Rosa Cursach, i l'alcalde d'Eivissa, Rafael Ruiz, han signat aquest dilluns el conveni de col·laboració per al funcionament d'aquest Casal situat en Sa Colomina, un immoble restaurat recentment.

La consellera de Presidència, Pilar Costa, ha indicat que és

"un dia d'alegria" perquè "es farà realitat el primer casal d'igualtat a Eivissa". Costa ha destacat també els avanços per la igualtat que s'han produït aquesta legislatura, així com la posada en marxa del pacte contra les violències masclistes a nivell estatal, "un pacte que també permet avui finançar aquest conveni".

Per la seva banda, Cursach ha ressaltat el fet que aquests convenis faciliten a l'Institut l'acostament de serveis a la ciutadania.

Segons aquest conveni, l'Ibdona es compromet a aportar 182.000 euros provinents del Pacte d'Estat contra les Violències Masclistes distribuïts en tres anys (2019-2021), mentre que l'Ajuntament d'Eivissa aportarà 147.000 euros, també distribuïts en tres anualitats, a més de l'immoble de la casa de Sa Colomina i l'equipament perquè pugui ser la seu del Casal d'Igualtat d'Eivissa.

D'altra banda, el Consistori també es compromet a cedir un espai dins del Casal a una persona designada per l'Institut per impulsar el Pacte contra les Violències Masclistes i a dotar el Casal del personal necessari per gestionar-lo.

El seu servei anirà dirigit tant a dones en general com a professionals, institucions i associacions i serà gratuït. El conveni estarà vigent fins al 31 de desembre de 2021.