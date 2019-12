Cau una organització de tràfic il·legal de georgians que robaven en domicilis d'Europa

Publicado 11/12/2019 17:30:02 CET

A més s'han detingut 125 persones georgianes, set d'elles a l'Aeroport de Palma

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional i la Garda Siochana Irlandesa, en una operació conjunta coordinada per EUROPOL, han desarticulat una organització dedicada al tràfic il·legal de ciutadans georgians per a la comissió de delictes contra el patrimoni a Europa. Han estat detingudes cinc persones - tres capitosts a Dublín (Irlanda) i dos a Barcelona - de nacionalitat georgiana que s'encarregaven de proporcionar la documentació falsa per transitar pel continent.

Durant la investigació, els agents han detingut a més a 125 georgians per falsedat documental en diferents aeroports espanyols, com el de Madrid (11 detinguts), Barcelona (35), Palma (set), València (cinc detinguts), Alacant (sis) o Màlaga (un), i a altres terminals de França, Itàlia i Portugal.

Segons els investigadors, aquests detinguts tenien l'objectiu de cometre delictes contra el patrimoni en domicilis i comerços a Europa, i són, presumptament, responsables de gran part dels robatoris comesos al nostre país durant els últims 15 anys sent liderades per 'Lladres en Llei', el rang més alt en el crim organitzat exsoviètic.

CAPITOSTS ASSENTATS A DUBLÍN

La investigació va començar quan agents de la Policia Nacional van detectar una organització dedicada a afavorir el trànsit per diversos aeroports europeus de ciutadans georgians amb documentació falsa per cometre, presumptament, delictes contra el patrimoni.

Els capitosts de l'organització s'havien establert a Dublín, des d'on distribuïen els documents falsos de diversos països de la Unió Europea per correu o a través d'un intermediari. Els integrants d'aquesta xarxa criminal captaven a Geòrgia a joves que pretenien fugir del seu país cercant un futur més pròsper al Regne Unit o els Estats Units. Per a això, viatjaven amb avió a diferents aeroports europeus amb passaports georgians vàlids per entrar a l'espai Schengen.

Una vegada analitzada tota la informació, els agents van establir un dispositiu conjunt amb la policia irlandesa coordinat per EUROPOL. Per a això es van desplaçar diversos agents espanyols fins a Dublín on es va arrestar els tres principals capitosts de l'organització i es van realitzar dues entrades i registre d'habitatges. A més, a Barcelona es va detenir als contactes de l'organització a Espanya.

En l'operatiu a Dublín es van realitzar dos registres en domicilis on es van intervenir uns 300 documents falsos de diversos països de la Unió Europea, útils per a falsificació, nombrosos ordinadors i smartphones, resguards d'enviaments de diners, múltiples targetes de crèdit, bitllets d'avió i agendes amb anotacions i contactes.