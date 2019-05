CCOO avisa que serà "molt exigent" i instarà al Govern a reclamar davant Madrid canvis en la reforma laboral

Publicado 27/5/2019 13:33:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicat CCOO a Balears ha avisat aquest dilluns que serà "molt exigent amb la consolidació de les polítiques laborals, socials, d'igualtat i mediambientals" a les Illes, i ha avançat que demanarà al Govern que es configuri en les pròximes setmanes que reclami davant Madrid canvis en la reforma laboral.

"Una vegada acabats els processos electorals, ja no hi ha excuses per a revertir de manera immediata els aspectes més lesius de la reforma laboral que tant mal a fet a la classe treballadora", ha declarat l'organització sindical en un comunicat en el qual ha plantejat afrontar una reforma "més àmplia" de la legislació laboral.

El sindicat ha celebrat els resultats de les eleccions autonòmiques, insulars i municipals a Balears per la possibilitat de tornar a formar un Govern progressista. Precisament dijous passat CCOO animava a l'electorat a votar partits d'esquerra per a revalidar el Pacti, perquè entén que aquestes opcions polítiques són les que "milloren la condicions de vida de la classe treballadora".

Aquest dilluns, CCOO ha tornat a manifestar el seu interès en què es formin governs en els diferents nivells institucionals "que donin continuïtat i aprofundeixin en les polítiques posades en marxa des del diàleg i la concertació amb els agents socials i econòmics". Al mateix temps, volia un Govern que "pogués fer front a l'entrada de la dreta radical".

L'organització sindical ha remarcat que les polítiques dels pròxims quatre anys "han d'anar enfocades a aconseguir un futur inclusiu i sostenible per a les Illes", acabar "amb l'estacionalitat" i apostar "amb fermesa per la qualificació dels treballadors".

"Des del sindicat serem molt exigents amb el fet que aquestes polítiques serveixin per a una millora efectiva de les condicions de vida dels treballadors", han conclòs.

El PSIB, partit liderat a Balears per Francina Armengol, ha guanyat les eleccions autonòmiques celebrades aquest diumenge a l'arxipèlag balear, per la qual cosa podria tornar a reeditar-se un pacte progressista a la comunitat, a pesar que la resta de formacions d'esquerra de les Illes (MÉS i Unides Podemos) han obtingut pitjors resultats que els registrats a la cita electoral de 2015.

Gràcies a aquesta victòria dels socialistes per primera vegada a la comunitat, l'esquerra podria continuar governant a les Illes ja que la majoria absoluta al Parlament s'obté amb 30 diputats. Els partits d'esquerres superarien aquesta xifra amb els escons de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unides Podemos (6), MÉS per Menorca (2) i Gent per Formentera (1).