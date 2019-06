CCOO denuncia davant la Inspecció de Treball les condicions dels empleats d'una bugaderia de Son Castelló

Publicado 28/6/2019 12:49:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Construcció i Serveis de CCOO ha denunciat davant la Inspecció de Treball les "deplorables condicions" en què es troben els treballadors d'una bugaderia del Polígon de Son Castelló. Així, asseguren que no compta amb aire condicionat --havent provocat ja tres desmais--, els accessos es tanquen amb clau durant la jornada laboral, no hi ha expenedor d'aigua potable i els requisen els telèfons mòbils abans de començar a treballar.

Segons ha arribat a coneixement del Sindicat, les dependències no compten amb instal·lació alguna d'aire condicionat i l'únic sistema de ventilació que existeix l'única cosa que fa és remoure l'aire calent i humit de l'interior.

Així, informen que aquest problema s'agreuja a causa que durant la jornada de treball, es tanquen tots els accessos amb clau --sortides d'emergència incloses, amb el risc afegit que això suposa-- per evitar que els treballadors abandonin les instal·lacions.

A més, indiquen que les altes temperatures que es concentren a l'interior han provocat que "en una setmana" ja són tres les treballadores que "han sofert desmais" i han hagut de ser "ateses pels serveis de salut".

D'altra banda, asseguren que les condicions de neteja i higiene "són deficients". Així, indiquen que les dutxes estan en "mal estat i ni tan sols hi ha expenedor d'aigua fresca potable".

Des de CCOO s'assegura que tampoc es compleixen els "protocols mínims" quant a rotacions en la cadena de producció cada hora, la qual cosa "perjudica la salut dels treballadors".

Finalment, han explicat que sembla ser que el departament de recursos humans de l'empresa hauria impartit la directriu que els treballadors no accedeixin a les instal·lacions amb telèfon mòbil.

A aquest efecte, abans d'iniciar la seva jornada, asseguren que se sotmet als empleats a "una espècie de registre, obligant-los a buidar-se les butxaques". Han de lliurar els seus mòbils sota amenaça de "ser sancionats si accedeixen a les instal·lacions amb el mòbil".