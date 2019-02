El CEIP Ses Cases Noves de Marratxí comptarà amb 12 aules noves, banys adaptats i un nou porxo

Publicado 26/2/2019 16:54:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha presentat aquest dimarts el projecte d'ampliació del CEIP Ses Cases Noves, que comptarà amb 12 aules noves, banys adaptats i un nou porxo.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, March ha presentat el projecte acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del gerent de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), Miquel Coll.

A l'acte han assistit també l'alcalde de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, acompanyat d'altres representants municipals i membres de la Amipa i equip directiu del centre.

El CEIP Ses Cases Noves compta actualment amb 364 alumnes i, a pesar que es va pensar per a ser d'una línia, amb tres unitats d'Infantil i sis de Primària, actualment ja compta amb cinc d'Infantil i onze de Primària, convertint-se de fet en un centre de gairebé dues línies a causa de l'increment d'alumnat.

La nova ampliació donarà resposta a les necessitats infraestructurals del centre i el convertirà oficialment en un centre de dues línies, amb sis unitats d'Infantil i 12 de Primària, a més d'eliminar les cinc aules modulars actuals.

El projecte d'ampliació suposa la construcció d'un nou edifici de planta baixa i planta primera incrementant en 1.077 metres quadrats la superfície construïda del centre. Aquesta intervenció suposa una inversió d'1.599.093 euros i forma part dels projectes del Programa Operatiu Feder/FSE 2014-2020 de Balears, que seran cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). En concret, es preveu que les obres es puguin iniciar al segon semestre de 2019.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

La nova construcció suposarà la creació de 12 aules noves, un porxo, magatzems i banys adaptats. L'ampliació es realitza allargant l'edifici d'aules, usant la mateixa amplària del passadís central, situant aules a una i una altra banda d'aquest passadís.

Entre l'edifici existent i l'ampliació, tant en la planta baixa com en la primera es disposa d'un distribuïdor, de manera que en la planta baixa tindrà la funció d'accés secundari per a professors, per la part de darrere i accés als patis per a l'alumnat per la part de davant. Al final de l'edifici es disposarà d'una escala nova que comunicarà amb l'exterior.

A la planta baixa s'ha disposat un porxo per a les aules d'infantil i la unió dels dos porxos actuals a més de la demolició d'un magatzem. L'espai lliure actual, que no es construirà amb l'ampliació, es condicionarà com a pati per a les aules d'infantil, traslladant els jocs actuals a la nova ubicació. En la planta primera, a més, s'incorporaran dos banys adaptats.

Des de l'inici de la legislatura s'han fet més de 560 obres majors i menors a 240 centres, que representen el 80 per cent de tots els centres educatius. La inversió acumulada és de 44 milions d'euros i totes les obres formen part del Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023.