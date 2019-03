El Centre Flassaders acollirà dimecres que ve la III Jornada Stop Racisme

Publicado 14/3/2019 14:34:08 CET

El Centre Flassaders de Palma dimecres que ve, 20 de març, la III Jornada Stop Racisme 'Desmuntant el discurs de l'odi' que tindrà un caràcter informatiu i se centrarà a "respondre als missatges d'odi i discriminació".

En un comunicat emès per Cort, s'ha concretat que es faran diferents xerrades i monòlegs sobre temes com, per exemple, l'atenció en les situacions de discriminació, les bones pràctiques per a la seva prevenció i els arguments per defensar "un tracte digne" cap a les persones migrants.

En termes més concrets, es durà a terme des de les 09.00 hores fins a les 20.00 hores, amb un descans de mitja hores, i l'entrada a totes les activitats serà lliure.

La jornada està organitzada entre l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament, el Consell de Mallorca i la Conselleria de Serveis Socials, i es poden fer les inscripcions a través del correu electrònic immigracio@palma.cat o a través de l'Escola Municipal de Formació (www.emfpalma.es) per al personal de l'Ajuntament de Palma que vulgui assistir.