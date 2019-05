El centre de serveis socials de Son Gotleu i Can Capes comptarà amb un local més ampli

Publicado 8/5/2019 14:26:17 CET

La Junta de Govern de Cort ha aprovat aquest dimecres els plecs per a la contractació de l'arrendament d'un local per destinar-ho al centre de serveis socials de la zona de Son Gotleu i Can Capes, que ofereix atenció a persones en situació de vulnerabilitat d'aquests barris.

Segons ha informat Cort en un comunicat, els plecs per al lloguer d'aquest futur immoble preveuen unes dimensions d'un mínim de 400 metres, amb un termini de cinc anys, prorrogables fins als 20 anys.

El pressupost màxim previst és de fins els 4.500 euros mensuals en concepte d'arrendament.

Amb el futur espai que preveuen els plecs es garanteix la comoditat dels usuaris i de les persones que desenvolupen les seves tasques professionals dins d'aquest centre municipal.

A més, es podrà donar resposta a la necessitat d'una ciberaula, i a les demandes de les entitats socials del barri per desenvolupar treballs comunitaris, que no disposen actualment d'un local específic.

L'actual espai, situat a Son Gotleu, no disposa de les dimensions suficients perquè l'equip professional pugui realitzar les seves competències d'una forma efectiva.