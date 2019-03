Cerca de 550 docentes y personal de administración asisten a las Jornadas Informativas del proceso de escolarización

Publicado 22/3/2019 14:15:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 406 docents, directors i personal d'administració de Mallorca, 70 de Menorca i 74 d'Eivissa i Formentera han participat a les Jornades Informatives sobre el procés d'escolarització del Curs 2019/2020.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació i Universitat, les jornades s'han dividit en tres parts: 'Novetats per al curs 2019/2020', 'Procés de batxillerat' i 'Repàs del procés general' per a la gent que gestiona el procés per primera vegada.

Cal recordar que el dilluns dia 25 de març comença el procés d'admissió per als alumnes que el curs 2019/20 s'incorporen al sistema educatiu de quart d'Educació infantil, és a dir, l'alumnat nascut en el 2016 i, per tant, que fa 3 anys en el 2019.

Així com va informar en roda de premsa el conseller d'Educació, Martí March, aquest any s'ha decidit avançar el calendari del procés d'admissió amb la finalitat de facilitar la gestió d'aquest procediment als centres educatius.

Segons la Conselleria, cal tenir present que la incorporació més nombrosa de tot el procés d'escolarització correspon a l'alumnat de 3 anys que entra al sistema educatiu (gairebé 10.000 alumnes).

D'altra banda, avançar el calendari també permet que el Servei de Centres pugui planificar millor les necessitats de creació de noves unitats per al pròxim curs.

El procés d'escolarització afecta cada curs escolar a més de 30.000 alumnes entre els processos d'admissió i els d'adscripció a les etapes d'infantil, primària, secundària i batxillerat, a més de l'escolarització en la formació professional.

Les sol·licituds d'admissió per a cinquè i sisè d'infantil, de primària, d'ESO i d'Educació Especial es podran presentar del 13 al 17 de maig i per al batxillerat, del 17 al 21 de juny.