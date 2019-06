El Cesag lliura els premis de Periodisme Alberta Giménez per "conscienciar" a futurs periodistes sobre temes socials

Publicado 25/6/2019 14:41:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez (Cesag) ha lliurat aquest dimarts els premis de Periodisme Alberta Giménez en la seva desena edició, l'objectiu del qual és "conscienciar a futurs periodistes i estudiants universitaris en temes d'importància social, per a un posterior desenvolupament responsable de la seva professió".

La directora del Cesag, Julia Violero, ha fet aquestes declaracions durant l'acte d'entrega d'aquests guardons i ha incidit en la importància de parlar "d'aquests temes socials relacionats amb col·lectius vulnerables, amb la cultura, la pau, la justícia, l'ètica o el medi ambient", entre uns altres.

El primer premi en la categoria de reportatge escrit, dotat amb 1.000 euros, ha estat per a l'estudiant Edu Mollano, per un treball sobre la necessitat de l'educació, mentre que el primer premi en la branca audiovisual s'ha atorgat a l'estudiant Marta Martínez, per un treball sobre les inundacions de Sant Llorenç.

El segon premi en la categoria de reportatge, dotat amb 400 euros, escrit s'ha atorgat a l'estudiant Tatiana Oliver per un reportatge sobre malalties rares, mentre que el segon guardó en la categoria de reportatge audiovisual ha estat per a l'estudiant Javier Oliver, per un treball sobre la solitud dels majors.

El Cesag atorga un primer i segon premi al millor reportatge escrit i al millor reportatge audiovisual, pels quals s'han presentat 28 i 14 candidatures, respectivament. Al llarg d'aquests deu anys s'han presentat 307 reportatges escrits i 120 audiovisuals.

"UNA EDICIÓ MOLT SIGNIFICATIVA"

Així mateix, Violero ha agraït al director general d'Endesa a Balears, Martí Ribas, i al representant institucional de Bankia a les Illes, Sebastián Font, la seva assistència a l'acte com a patrocinadors d'aquests premis. "Aquesta edició és molt significativa", ha remarcat.

A continuació, Martí Ribas ha destacat "la necessitat", per part dels periodistes, "d'educar a la societat i ajudar a vertebrar-la a través d'articles, audiovisuals o comunicats". "D'alguna forma es canalitza i guia a aquesta societat en el bon sentit, per resoldre problemes que tenim nivell social", ha assenyalat.

Per la seva banda, Sebastián Font ha afirmat que aquest tipus de premis suposen "una oportunitat d'apropar-se a un gran nombre de propostes periodístiques de persones que s'interessen i volen donar visibilitat a problemàtiques que passen inadvertides". "El seu treball ens permet conèixer i aprendre i des de l'entitat valorem molt positivament aquestes propostes presentades", ha afegit.

També ha parlat el periodista del Diario de Mallorca, Felipe Armendáriz, qui ha centrat el seu discurs en la importància de protegir el secret professional recollit en l'article 20 de la Constitució. "El que hem de tenir clar és que el secret professional no es toca, és un pilar del dret a la informació", ha conclòs.