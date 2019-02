Cladera assegura que el PP necessita un "electroshock" per parar la seva "fugida de vots i de diputats"

Publicado 26/2/2019 10:43:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha assegurat que el PP necessita un "electroshock" per parar "la fugida de vots i de diputats" que té la formació.

"Jo esperava del PP, un partit amb responsabilitat d'Estat i en l'oposició, que donés l'enhorabona al Govern per haver aconseguit un Règim Especial de Balears (REB) després de tota una legislatura treballant", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

Cladera ha fet aquestes declaracions entorn la pregunta del diputat 'popular' Juan Manuel Lafuente sobre el REB de Balears.

Així mateix, ha assegurat que el PP necessita "una brúixola" per "saber a on anar" ara que el Govern ha aprovat el REB i els 'populars' "no poden dir el mateix" ja que, segons ha assenyalat, "el REB de 2015 no estava aprovat ni era vigent".

Finalment, la consellera ha insistit que qui ha donat un REB a Balears ha estat el president del Govern, Pedro Sánchez, que "ha donat molt més a la comunitat autònoma que l'expresident de l'Executiu central Mariano Rajoy en set anys".