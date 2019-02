Cladera assenyala que un any de Pressupostos Generals de Sánchez "beneficia més als ciutadans" que set anys amb Rajoy

Publicado 5/2/2019 10:34:09 CET

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha apuntat que "un any de Pressupostos Generals de l'Estat" del president del Govern central, Pedro Sánchez, "beneficia més als ciutadans de Balears que set anys" amb l'expresident de l'Executiu central Mariano Rajoy.

"No obstant això li reconec que és insuficient, com ha estat durant els set anys de Rajoy, en els quals no li he escoltat protestar quan governava, així que una mica de coherència amb els Pressupostos", ha assenyalat en el ple d'aquest dimarts.

Cladera ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat 'popular' Toni Camps sobre si considera que la distribució de la inversió en el Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per 2019 beneficia a Balears.

Així mateix, ha explicat que en termes globals els Pressupostos són "uns bons pressupostos per a Balears" ja que "es recupera el subsidi per desocupats majors de 52 anys, els treballadors es beneficiaran de l'increment del Salari Mínim Interprofessional i augmentaran les beques d'estudiants", entre altres qüestions.

A continuació, la portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular Margalida Prohens ha preguntat a Cladera sobre la seva valoració en relació al balanç de la seva gestió, al que la consellera ha respost que la seva valoració és "positiva encara que no conformista".

En concret, ha especificat que al llarg de la legislatura s'ha aconseguit "reduir l'atur, crear nous llocs de treball, generar superàvit, reduir el deute en termes absoluts i relatius i aprovar quatre pressupostos", entre uns altres.