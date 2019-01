Cladera demana al PP que "no faci oportunisme polític d'una tragèdia" com la de Llevant

Publicado 29/1/2019 12:55:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha demanat aquest dimarts al PP que "no faci oportunisme polític d'una tragèdia" com la de Llevant i li ha recordat que en la legislatura passada es van produir "molts acomiadaments" a l'112, per la qual cosa considera que els 'populars' "haurien de donar alguna explicació".

Així s'ha expressat Cladera en resposta a una pregunta de la portaveu adjunta del PP, Margalida Prohens, durant el ple del Parlament.

La consellera ha subratllat que "les deficiències i punts febles" a Emergències "no vénen d'ara" i ha avisat el PP que té "una oportunitat per sumar-se i fer propostes de millora".

"Vull demanar públicament respecte a les víctimes", ha declarat Cladera, que ha defensat que des de la Conselleria han anat "informant" i han estat "transparents amb la gestió de la tragèdia".

A més, Cladera ha remarcat que estan "centrats en millorar la gestió de les emergències" i ha ressaltat que una de les conclusions de l'informe és que "encara que s'haguessin implantat totes les propostes" no es pot garantir la seguretat al 100 per cent.

Per la seva banda, Prohens li ha contestat que les acusacions sobre la gestió de les emergències venien de la Conselleria de Medi Ambient i no del PP, fent al·lusió a notícies aparegudes en premsa; i li ha demanat si considera que aquestes acusacions "mostren respecte cap a les víctimes".

Així, Prohens ha instat el Govern a que "es deixi de purgues internes, que és el que han fet des del primer dia entre PSIB i MÉS".