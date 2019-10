Cladera felicita als treballadors de l'àrea de discapacitat de l'IMAS pel certificat a la millor Pràctica Admirable

Publicado 8/10/2019 17:18:35 CET

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha felicitat personalment als treballadors de l'àrea de Persones amb Discapacitat i Innovació Social de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) per l'obtenció del certificat a la millor Pràctica Admirable, atorgat per la federació Plena Inclusió el setembre passat a Saragossa.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, Cladera ha destacat que "a Mallorca tenim molta sort" de comptar amb professionals com els de l'IMAS, que treballen perquè "que les persones amb discapacitat tinguin unes expectatives i un model de vida com qualsevol altre ciutadà".

A més, ha remarcat que es tracta d'una qüestió d'igualtat i de justícia. És la societat en la qual creiem i per la qual treballem dia a dia. I això és possible gràcies al treball de persones com vosaltres".

Aquesta pràctica recull les diferents iniciatives que s'han dut a terme els últims anys en matèria de persones amb discapacitat en l'IMAS, en els quals s'ha impulsat un nou marc normatiu que ha donat lloc a un nou escenari de serveis a la comunitat de persones amb discapacitat.

SISTEMES DE SUPORT I EL NOU MODEL D'ATENCIÓ

D'aquesta manera, s'ha treballat per configurar els sistemes de suport de la forma menys intrusiva possible i s'ha definint un nou model d'atenció conjuntament entre les entitats que donen atenció a aquest col·lectiu i l'administració.

El resultat d'aquest treball ha estat, acabar amb la llista d'espera dels serveis, configurar un sistema sostenible reduint significativament el cost del recurs per persona adaptant els suports a cada necessitat, així com prevenir i corregir la institucionalització afavorint els models de servei inclusius, segons el Consell.

El col·lectiu Plena inclusió, (abans FEAPS) està format per 19 federacions autonòmiques i gairebé 900 organitzacions en tota Espanya.

Aquest moviment associatiu reuneix 140.000 persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, 235.000 familiars, 40.000 professionals i 8.000 persones voluntàries que els recolzen.