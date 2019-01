Cladera insisteix en que la inversió directa dels PGE a Balears "ha d'augmentar"

Publicado 18/1/2019 13:49:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha insistit aquest divendres en que la inversió directa prevista per a Balears al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) "ha d'augmentar" perquè està "molt per sota de la mitjana".

Així s'ha expressat Cladera en resposta a una pregunta dels mitjans durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. La consellera ha recordat que la inversió directa de l'Estat en la Comunitat baixa al voltant d'un 11 per cent, si bé ha argumentat que "al conjunt de tot el que es podria territorializar" a Balears sí que reflecteix un augment, tenint en compte l'increment de recursos per la pujada del descompte de resident per al transport amb la Península.

Malgrat això, Cladera ha explicat que des del Govern han "transmès la queixa" que la inversió directa a Balears ha d'augmentar perquè l'arxipèlag ja estava "a la cua".

Així, la consellera ha demanat que "amb el tràmit d'esmenes" el Govern d'Espanya "faci el que pugui" per millorar aquestes xifres. "Idees no faltaran per part de Balears", ha conclòs.