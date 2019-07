És Claustre de Maó acull la quarta edició del Menorca Groove Festival

Publicado 8/7/2019 19:46:36 CET

MENORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recinte de l'espai cultural Es Claustre de Maó acollirà entre divendres que ve i fins al diumenge la quarta edició del Menorca Groove Festival, que enguany se celebra en el mes de juliol i no al setembre, com era habitual.

El festival està impulsat pel músic i promotor musical Maxwell Wright, director i fundador també del Formentera Jazz Festival.

"El Menorca Groove és un mix de cultures, estils i gents unides per l'amor a la música, un festival on apostem pels gèneres musicals del reggae, el funk, la música tribal, el soul, el dub i l'electrònica", ha assenyalat l'organitzador.

La programació d'aquesta edició compta amb un elenc, tant amb artistes emergents com amb artistes consolidats del panorama nacional i internacional, que faran les delícies per als amants del funk, l'electrònica, la música tribal, el swing i el jazz amb un cartell format per The Original Wailers, The Black Barbies, Lyricson, Trigga, I.M.I DJ Hanakito Suga, Free Mind i Nickodemus.

En concret, la banda The Original Wailers, que va acompanyar durant dècades a Bob Marley, és el plat fort d'aquesta edició.

Des de Barcelona arribarà The Black Barbies, grup de funk-jazz-soul format artistes de totes les procedències i estils musicals; una banda eclèctica plena de sabors i sons, amb la poderosa de veu de Desiree Diouf al capdavant i la direcció musical del guitarrista Oriol Riart.

Lyricson, és un cantant d'origen Guineà de reggae-dancehall que acompanyava a Manu Chao en directe i que va ser membre original de la formació barcelonina 08001.

Nous colors en gèneres com el R&B, neo-soul, hip-hop arribaran de la mà de Trigga, la banda instrumental d'hip-hop referent a Mallorca, i amb I.M.I, una mescla màgica i multicultural que treu el millor de la tecnologia musical avantguardista: el finger drumming d'Erico barrejat amb les guitarres flamenques de Mar i, la veu versàtil i creativa d'Ella.

La Dj Hanakito Suga, referent del so undergorund de festes a Tòquio i CDM i actualment a Barcelona, i els djs Free Mind i Nickodemus, especialitzats en música drum & bass. dub, dancehall i afrobeat, entre altres ritmes, seran els que tanquin les nits a altes hores de la matinada al mític espai del convent d'És Claustre, en el que promet ser una edició molt bailable. I tot això, acompanyat amb les Visuals a càrrec de Vj Mongo.