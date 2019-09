Coca-Cola assenyala que va retornar a la naturalesa més del 100% de l'aigua continguda en les seves begudes el 2018

Actualizado 16/9/2019 17:16:12 CET

El volum d'aigua retornada a la naturalesa a Espanya ha estat de 3.278 milions de metros cúbics

PALMA DE MALLORCA, 16 Set. (EUROPA PRESS) -

La directora de Responsabilitat Corporativa (RSC) de Coca-Cola European Partners Iberia, Carmen Gómez-Acebo, ha assenyalat aquest dilluns que el 2018 la companyia "ha estat capaç de retornar a la naturalesa el 113,5 per cent de l'aigua continguda en les seves begudes" a Espanya mitjançant vuit projectes d'estalvi i de recuperació de conques hidrogràfiques.

Així l'informat Gómez-Acebo en el Real Club Nàutic de Palma durant la presentació de l'informe de sostenibilitat de Coca-cola corresponent a l'exercici 2018 que recull els resultats a Espanya de la seva estratègia per a Europa Occidental 'Avancem', amb horitzó 2025, i ha concretat que el volum d'aigua retornada a la naturalesa en l'Estat ha estat de 3.278 milions de metros cúbics (m3).

El document exposat recull els avanços dels compromisos a sis àrees concretes d'actuació --begudes, envasos, societat, aigua, clima i cadena de subministrament--, que conformen aquesta estratègia, que va ser presentada el 2017 i, des de llavors, s'han estat adoptant mesures específiques.

"Gràcies a aquest informe conjunt de sostenibilitat, podem comprovar que estem en el bon camí, gràcies a l'acompliment i el compromís diari de tots els que formem part de Coca-cola a Espanya", ha ressaltat Gómez-Acebo.

BEGUDES "BAIXES O SENSE CALORIES" DE COCA-COLA, EL 55% DE LES VENDES

Segons ha explicat la directora de RSC, en el referit a les begudes, a tancament de 2018 les vendes de les "baixes en" o "sense calories" han representat el 55 per cent del total, "superant el compromís previst per 2020 que sigui 50 per cent".

Així mateix, Gómez-Acebo ha recordat que entre 2015 i 2018 s'ha reduït el sucre per litre de les begudes de Coca-Cola en un 17,1 per cent i, en el període 2010 i 2018, s'ha minimitzat el sucre en 16 productes.

D'altra banda, Coca-Cola també està prenent mesures per recollir l'equivalent al 100 per cent dels seus envasos perquè no acabin com a residu, especialment en els oceans. Per a això, gairebé el 100 per cent dels envasos utilitzats són reciclables o reutilitzables.

Quant als envasos de PET, el compromís és garantir que, el 2025, almenys el 50 per cent de material utilitzat per a la fabricació d'ampolles d'aquest material, provinguin de PET reciclat (r-PET). El 2018, s'ha aconseguit que el 20,5 per cent del PET utilitzat sigui r-PET, xifra que ha augmentat fins al 25 per cent el 2019.

Així mateix, Coca-Cola va engegar el maig de 2018 el projecte 'Mars Circulars' per abordar el problema dels residus marins, amb el que s'han aconseguit recollir 584 tones de residus en 82 platges i entorns aquàtics.

UN 40% PER CENT DE DONES EN CÀRRECS DIRECTIUS A HORITZÓ 2025

Gómez-Acebo ha realçat també que Coca-Cola "cerca convertir-se en un agent de canvi positiu en la societat", promovent la diversitat, la inclusió i el desenvolupament tant en els seus llocs de treball com en les comunitats locals en les quals opera.

En aquest sentit, en els nivells de direcció, la companyia vol que l'any 2025, almenys el 40 per cent dels llocs directius siguin ocupats per dones. El 2018, el 37 per cent dels llocs de direcció de Coca-cola Iberia i el 26,8 per cent dels de CCEP Iberia estaven ocupats per dones.

A més, ha destacat els programes "que ajuden a millorar la capacitació personal i professional" de joves i dones, els GIRA Joves i GIRA Dones. Tant a Coca-Cola Iberia com a Coca-cola European Partners Iberia, els empleats poden dedicar fins a dos dies laborables remunerats a activitats de voluntariat corporatiu.

REDUCCIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE

D'altra banda, des de Coca-Cola han explicat que estan treballant per reduir les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI) en la seva cadena de valor i s'estableixen dos objectius sobre aquest tema, reduir a la meitat les emissions directes de carboni per 2025 en les seves operacions directes i un 35 per cent en la cadena.

El 2018, es va reduir un 44,8 per cent les emissions de GEI en les seves operacions respecte a les dades de 2010. En aquest mateix exercici es va reduir un 2,5 per cent el consum d'energia i es va aconseguir complir amb l'objectiu que el 100 per cent de l'electricitat consumida procedeixi de fonts renovables.

A NIVELL BALEAR

A Balears, durant 2018, s'han realitzat diferents accions en els pilars d''Avancem'. Respecte al pilar d'Envasos, un total de 2.018 voluntaris balears han participat en el projecte Mars Circulars, que s'ha desenvolupat en 33 platges i una Reserva Marina de les illes, realitzant tasques de prevenció, recollida, sensibilització i investigació.

En total, s'han recollit 16.423 quilos de residus, s'han sensibilitzat 2.158 persones i s'han implicat en el projecte 18 ajuntaments, institucions locals, ONG, centres educatius i associacions locals.

En Societat, es realitzen més de 150 accions en la qual col·laboren recolzant a entitats locals en les seves accions benèfiques així com en projectes propis com GIRA Dones que ha impactat, durant 2018, a 77 dones a Balears, a través de 5 tallers desenvolupats a dues localitats.

A més, prop de 424 joves de 90 col·legis han participat en la 58ª edició del concurs de relat curt Joves Talents, projecte en el qual s'ha impartit, a més de 3.200 alumnes, tallers d'escriptura creativa. I 400 joves de 20 grups de teatre han format part de la 15ª edició dels Premis Buero de Teatre Jove.