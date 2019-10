'Com obrir-se camí digital sense dependre de la turoperación clàssica?', aquest dimecres a l'hotel Innside Bosque

Publicado 13/10/2019 18:44:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació espanyola de Directors d'Hotel (AEDH) presenta a Palma, aquest dimecres 16 d'octubre, a l'hotel Innside Bosque, un seminari gratuït sobre la transformació digital i com obrir-se camí digital sense dependre de la turoperació clàssica, entre altres temes relacionats amb el turisme.

Segons ha informat l'Associació en un comunicat, també s'analitzarà la multimodalitat de l'allotjament, l'automatització del treball turístic, la seva fiscalitat o la hiperpersonalització total del producte turístic.

El seminari, impartit per l'analista i expert de l'àrea Fernando Gallardo avançarà les tendències turístiques que marcaran el sector en Balears durant els propers deu anys.

Segons Gallardo, "la caiguda del turoperador Thomas Cook, ens demostra que l'acceleració tecnològica obliga les empreses a accelerar la seva transformació digital".

No obstant això, la fallida de Thomas Cook no deu, segons Gallardo, causar alarmisme en el sector turístic balear. "Al contrari, és una magnífica oportunitat per fer que els ressagats reaccionin i modifiquin els seus models de negocis, que han d'adaptar-se a les condicions de la nova distribució digital", ha explicat l'expert.

BOOKING I AIRBNB

Gallardo apunta a Booking i Airbnb com les empreses que millor aprofitaran el buit deixat pel gran turoperador. "El vector irreversible de la crisi actual és la digitalització i la globalització dels negocis turístics", ha explicat.

Durant el seminari, Fernando Gallardo, a més d'anticipar les tendències que marcaran el turisme en la propera dècada, moderarà un debat sobre el tema en el qual intervindran el president de l'AEDH, Manuel Vegas i reconeguts professionals del sector.

Segons Vegas, "aquest seminari és una aposta per la innovació i pel coneixement que posem al servei del sector turístic perquè siguem sent competitius i líders mundials".

El seminari està dirigit a empresaris turístics, hotelers, restauradors, agents de viatges, informadors i, en general, a tots els professionals relacionats amb el sector turístic. Per atendre al seminari cal escriure un correu a eventos@aedh.es.