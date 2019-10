Comença la implantació del programa informàtic del Consell de Menorca per a la coordinació de policies locals

Publicado 16/10/2019 18:24:24 CET

MENORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Administracions Públiques i Modernització del Govern, Isabel Castro, i la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, han abordat aquest dimecres, en la primera reunió de treball mantinguda per ambdues representants des del seu nomenament, l'estat d'implantació del programa informàtic de coordinació de policies locals menorquines al conjunt de les Balears.

L'eina informàtica, anomenada Policia XPO, ha estat desenvolupada pel Servei d'Informàtica Local de Menorca (Silme) i cedida per la institució insular a la Direcció general d'Emergències i Interior, on ja estan fent proves pilot per a la progressiva implantació al SEIB 112.

Castro i Mora han coincidit a destacar la importància d'aquesta col·laboració, així com la d'altres projectes compartits en l'àmbit del desenvolupament tecnològic i modernització.

La consellera també ha destacat les proves d'ús del primer repetidor del Tetra IB portàtil que es van desenvolupar fa poques setmanes en el festival aeri que es va celebrar a Son Bou per commemorar el 50 aniversari de l'aeroport de Maó i els 80 i 70 anys d'aviació civil i comercial a l'illa, respectivament.

En aquesta línia, també han comentat els recents treballs de millora al Centre Bit de Menorca, que ha estat visitat també per Castro, juntament amb la seva delegada, Carmen Crespo, i la directora general d'Innovació, Núria Riera. "Volem impulsar el Centre Bit de Menorca i fer d'ell un referent a l'illa i a totes les Balears", ha subratllat Castro.