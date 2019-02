Comença la reforma del vell Hospital Can Misses, un projecte que finalitzarà al febrer de 2020

Publicado 15/2/2019 14:06:05 CET

IBIZA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha destacat l'inici de les obres de construcció de l'edifici J del vell Hospital Can Misses, que contindrà l'hospital de mitjana i llarga estada per a pacients crònics. El Servei de Salut invertirà en el projecte 3,93 milions d'euros.

La concessionària preveu una durada de les obres de 12 mesos, per la qual cosa la recepció de l'edifici reformat es produirà al febrer de 2020.

Dimecres passat el Servei de Salut i la concessionària van signar l'acta de replantejament de l'obra de construcció, conservació i explotació del complex assistencial Ca Misses, segons han informat el Govern balear.

Inicialment es reformarà la planta baixa i el soterrani, on se situarà el nou Centre de Salut Can Misses, la residència per a professionals i desplaçats de Formentera, un espai destinat a associacions, el dipòsit de cadàvers i la sala d'autòpsies.

També inclou part de la primera planta que s'ha afegit a l'estudi previ original perquè s'ha duplicat el nombre d'habitacions previstes inicialment per a aquesta unitat, passant de 15 habitacions a 30 habitacions dobles. L'augment respon a les necessitats que planteja la nova estratègia de cronicitat del Servei de Salut.

El Centre de Salut Can Misses serà una altra prioritat de l'obra i d'aquesta fase inicial, segons l'Executiu balear. Situat en la planta baixa i en la planta semisoterrani de les antigues consultes externes, contindrà 25 consultes.

D'altra banda, la zona del mortuori multiplicarà per sis l'espai i tindrà una gran sala d'autòpsies i un dipòsit amb sis cambres mortuòries. A més, les associacions disposaran d'un espai de gairebé 800 m2. El criteri d'inclusió de les associacions està pendent de determinar, però en principi hauran de tenir un objecte assistencial i compartit amb el Servei de Salut.

L'obra de la primera fase suposarà reformar 6.000 m2 de les plantes primera, baixa i semisoterrani. Amb aquesta primera fase s'estableixen les bases de la reforma integral de tot l'edifici i la futura ampliació de les unitats creades.

60 SANITARIS ALLOTJATS AL VELL HOSPITAL

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ja va adequar fa dos anys l'anterior planta d'hospitalització de pediatria com a residència per a professionals i ha estat albergant a professionals sanitaris de totes les categories.

El servei de residència ha respost a les necessitats d'allotjament per a contractes de reforç estival i com a punt d'arribada per a professionals que provenen de fora de les Illes. Fins al moment s'han comptabilitzat més de 60 professionals des de l'obertura del servei. Actualment compta amb nou habitacions i una sala de descans comú, però el nombre d'habitacions augmentarà fins a 12.