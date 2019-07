Comença la regulació d'entrada i circulació de vehicles a Formentera, que estarà en vigor fins al 31 d'agost

Publicado 1/7/2019 12:37:30 CET

EIVISSA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aquest dilluns comença a Formentera la regulació d'entrada i circulació de vehicles, que estarà vigent fins al 31 d'agost.

Segons han destacat el Consell en reiterades ocasions, es tracta d'una mesura pionera en tot l'Estat i que el seu objectiu és evitar la saturació de les carreteres".

La web de reserves per aconseguir l'acreditació que permet entrar i circular per l'Illa, formentera.eco, va registrar entre el 15 d'abril i el 31 de maig un total de 3.796 reserves, segons va informar el Consell Insular.

En relació a aquest període, un total de 1.936 reserves van ser formulades per a turismes de visitants, 823 per part de residents a Formentera i 204 de residents a Eivissa.

Entre altres detalls, els vehicles de residents a Formentera acreditats per aparcar en zona blava ja estan autoritzats per circular i no hauran de realitzar el tràmit a la web.

La mesura estarà vigent fins al 31 d'agost amb un sostre fixat per a vehicles de visitants de 2.280 turismes i 230 motos, mentre que el límit de vehicles d'eivissencos és de 220 turismes i 20 motos.

Finalment, el contingent fixat per als automòbils i les motos de lloguer és de 2.700 i 7.000 unitats, respectivament.

PORTAL DE RESERVES

El portal de reserves està dividit en quatre apartats, segons ha explicat en els últims mesos el Consell Insular. El primer servirà perquè els turistes triïn els dies que viatjaran a Formentera i realitzin la reserva.

La segona part està dedicada a les persones, empreses o vehicles amb condicions especials i amb un únic tràmit podran emetre l'autorització per a tota la temporada.

Els visitants hauran de pagar un euro al dia per cotxe i 0,50 per moto. Els residents a Balears queden exempts del pagament d'aquesta taxa.