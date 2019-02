La Comissió de Salut del Parlament aprova una Proposició No de Llei per combatre l'obesitat infantil

Publicado 27/2/2019 17:49:18 CET

La Comissió de Salut del Parlament ha aprovat aquest dimecres per unanimitat una Proposició No de Llei (PNL) presentada pel PI per a la prevenció primària de l'obesitat infantil en la qual insta el Govern a "garantir que un dietista-nutricionista col·legiat supervisi els menús alimentaris de centres educatius i sanitaris".

Així, la proposta insta el Govern a "assegurar l'educació alimentària-nutricional" en centres escolars i a reforçar la

col.laboració amb ajuntaments, consells, escoletes i associacions així com a aprovar abans que acabi la legislatura el Projecte de Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en centres escolars de Balears.

La diputada del Pi Maria Antònia Sureda ha defensat la proposta en el Parlament destacant la "importància de portar una dieta sana i equilibrada des de petits" i s'ha remès a les dades de l'Estudi de Prevalença de l'Obesitat Infantil i Juvenil, en el qual un 14,7 per cent de nens a Balears té sobrepès i un 10,4 per cent té obesitat.

"El perfil alimentari actual té manques importants de consum d'aliments com a cereals integrals, llegums, fruita i verdura fresca", ha apuntat.

Així, la PNL insta el Govern a assegurar l'educació alimentària de centres escolars i seguretat nutricional d'usuaris de menjador escolar.

PNL SOBRE RECONSTRUCCIÓ MAMÀRIA A EIVISSA

La Comissió de Salut també ha aprovat aquest dimecres per unanimitat una PNL presentada pel diputat del Grup Mixt Salvador Aguilera en la qual s'insta el Govern a solucionar les "desigualtats" entre illes en matèria de reconstrucció mamària.

La proposta també insta l'Executiu autonòmic a comptar amb un cirurgià plàstic i els "mitjans necessaris" a l'hospital eivissenc de Can Misses per "donar la possibilitat a totes les dones l'opció de la reconstrucció del pit extirpat en la intervenció quirúrgica".