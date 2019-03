El comitè d'empresa de SFM assegura que el foc del tren a la Intermodal "no és un accident aïllat"

Publicado 20/3/2019 14:11:59 CET

Han recordat l'incendi de Son Costa i diversos incidents a Son Rullan, on "es va arribar a rompre el cable de la catenària"

Volen saber si la subcontracta de manteniment compta amb el personal suficient

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

El comitè d'empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha manifestat aquest dimecres que el foc que es va produir en el sostre d'un tren estacionat a l'Estació Intermodal de Palma no és un accident aïllat i s'han mostrat preocupats perquè com a treballadors no poden "garantir la seguretat dels passatgers".

Entre altres incidents, el comitè ha esmentat el de l'incendi de la subestació de Son Costa, "sense que els sistemes de seguretat ho detectessin", l'incendi del pantògraf d'un tren mentre circulava sortint del túnel de Palma i diversos incidents a les vies de Son Rullan, on "tampoc no van saltar els sistemes de seguretat", tot i que "es va arribar a rompre el cable de la catenària".

Segons han recordat, des del comitè ja es va instar la direcció d'aquesta empresa pública al fet que "comprovés si la subcontracta de manteniment del material ferroviari comptava amb el personal adequat, tant en formació com en nombre".

A més, han criticat la "falta de personal" i han manifestat que aquest tipus de funcions les hauria de realitzar personal propi i no per empreses subcontractades on preval "la precarietat laboral".

En aquest sentit, recalquen que l'empresa "pateix una falta de personal crònica" que obliga al fet que "funcioni sota mínims" i que en casos com en el d'aquest dimarts "no es pugui donar una resposta adequada".

FOC A LA INTERMODAL

Aquest dimarts, cinc persones van ser ateses --quatre per crisis d'ansietat i una amb una contusió a l'espatlla-- després de declarar-se un petit foc en el vagó d'un tren a punt de sortir cap al municipi de Manacor, des de l'Estació Intermodal de Palma.

Encara que no hi ha conclusions definitives, tot sembla apuntar al fet que una fallada en el pantògraf del tren --element situat en el sostre del vagó a través del qual es rep l'energia de la catenària-- va provocar unes espurnes que han causat un foc, que ha afectat a una part petita del sostre.